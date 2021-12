Cherbourg. Un nouveau requin à La Cité de la Mer de Cherbourg

Un nouveau requin léopard sera intégré dans l'aquarium abyssal de la Cité de la Mer de Cherbourg (Manche) lundi 19 juin 2017.

Collaboration avec Océanopolis

Cette jeune femelle, âgée de bientôt 2 ans, intègre le grand aquarium après une période d'acclimatation en quarantaine. Elle est issue d'un programme de reproduction mené en collaboration avec Océanopolis, l'aquarium de Brest (Finistère). Elle est en fait la progéniture du précédent requin léopard présenté à La Cité de la Mer, il y a plusieurs années.

Nourri à la perche

Le bébé pèse aujourd'hui une dizaine de kilos et mesure 1,40 mètre de long. "Depuis plusieurs mois, l'équipe de biologiste surveille sa croissance et l'entraîne à se nourrir à la perche, précise la Cité de la Mer. Un exercice similaire qui avait été mené sur les raies du même bassin, permettant d'isoler la distribution d'alimentation vis-à-vis des autres espèces plus petites dont les besoins sont différents".

VIDEO - Pour découvrir l'aquarium abyssal, retrouvez une vidéo d'archives de Tendance Ouest :