Moins de 5 % des containers partent du Havre en empruntant le fret ferroviaire. C'est le constat qu'a fait Hervé Morin et qui pousse la Région Normandie à investir une grosse somme sur le projet de modernisation de la ligne reliant Serqueux (Seine-Maritime) à Gisors (Eure).

Désenclaver Le Havre

"C'est une ligne stratégique pour le désenclavement ferroviaire du Havre", explique Hervé Morin. Pour le président de Région, des travaux sur cette section de voie ferrée à la frontière Est de la région pourraient permettre de relier le plus grand port normand "aux grands marchés de l'Est et au sillon Rhodanien".

Pour booster ce projet censé être opérationnel en 2020, la Région a donc décidé de mettre 89 millions d'euros sur la table.

Pour autant, Hervé Morin espère un investissement de l'État sur ce dossier et en appelle à Édouard Philippe, l'ancien maire du Havre devenu récemment Premier ministre pour faire aboutir "ce projet stratégique pour le port du Havre".

