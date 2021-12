Cherbourg. Mode : six soeurs et une seule griffe made in Normandie

Elles sont Normandes, coquettes, curieuses et imaginatives. Elles, ce sont Lucie, Suzanne, Alice, Madeleine, Jeanne et Angèle, six soeurs qui ont grandi à Varengeville-sur-Mer en Seine-Maritime auprès d'une mère passionnée par la couture et d'un père écrivain. Enfants et adolescentes, grâce aux doigts de fée de leur mère, elles prennent l'habitude de se repasser robes et pantalons, vestes et sacs en les rafistolant, les améliorant et en leur donnant une nouvelle vie et un nouveau look. Avec ou sans leur mère, la petite tribu occupe aussi ses fins de semaine en écumant les vide-greniers et autres foires de village du Pays de Caux, de Dieppe à Fécamp en passant par Saint-Valéry ou Saint-Aubin-sur-Mer.

De frangine en frangine

"Nous avions un petit budget et nous aimions la mode, alors on se débrouillait en dénichant un vieux blouson de cuir, une veste, un sac qu'on finissait toujours par transformer à notre goût," explique Madeleine Ably, 40 ans. De fil en aiguille, de coup d'oeil en coup de foudre et de bouche-à-oreille, les ciseaux des six frangines finissent par se faire remarquer. À tel point qu'en 2013, les demoiselles Ably décident, dans un éclat de rire, de créer leur marque de sacs et de vêtements féminins: ce sera Sixsoeurs. Une fois de plus, dans la joie et la bonne humeur, toute la fratrie s'y met et apporte sa petite touche personnelle. Jeanne, journaliste rédige le dossier de presse de la nouvelle marque, Suzanne et Alice, stylistes, jouent les mannequins, Lucie, maquilleuse, les poudre, Angèle, danseuse, donne du mouvement à tout cela tandis que Madeleine, photographie et met en ligne.

Des reflets d'albâtre

"À l'origine, Sixsoeurs n'était qu'un site Internet sur lequel nous vendions une collection de sacs réalisés uniquement avec des vieux cuirs ou des tissus de récupération," précise Madeleine. A ces sacs décontractés et souvent déstructurés de type besace, dont chacun des modèles porte le nom d'un village normand, s'ajoute aussi des vêtements de seconde main et de qualité chinés ici est là, entre crachin et éclaircie. Très vite, le site se fait remarquer et les commandes affluent. Les créations se multiplient et la notoriété de Sixsoeurs ne tarde pas à faire le buzz sur le Net tout comme dans la Presse branchée et à la mode. La griffe Normande a des allures "vintage" qui plaît bien à Paris. La lumière et les tons pastel de la côte d'Albâtre qui accompagnent chacun des modèles proposés retient l'oeil d'une clientèle jeune et dans le vent qui cherche à se démarquer et à s'affranchir des grandes marques comme des grandes tendances. Le succès est au rendez-vous, les encouragements aussi, et voilà Madeleine, seule salariée de la marque, qui se lance, toujours avec l'aide et le soutien de ses soeurs, dans une, puis deux, puis trois collections de vêtements féminins.

Une boutique dans le IXe arrondissement

"Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce que sera Sixsoeurs dans trois ou quatre ans. Ce que je sais, c'est que me lancer dans la création d'une collection me passionne. Tant que cela marche, on y va, on continue," indique la Normande qui partage depuis quelques semaines seulement, avec une autre créatrice de sacs, une boutique 27 rue Milton, dans le IXe arrondissement de Paris.

Quant à la Normandie? "On y retourne dès que nous le pouvons. Seuls mes parents et deux de mes soeurs habitent là-bas toute l'année. Mais c'est certain, la région est très présente dans mes créations. Toutes les photos de mes modèles ou presque, sont faites là-bas"!

