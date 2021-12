L'historial Jeanne d'Arc et le Panorama de Rouen (Seine-Maritime) rejoignent ce jeudi 8 juin 2017 la liste des "Musées Joyeux". Un label qui témoigne de leur engagement pour l'accueil des jeunes publics et qui a été dûment validé par des "familles mystères", venues tester en conditions réelles les deux structures.

Un bon moment pour petits et grands

De l'autorisation des poussettes à l'aménagement d'espaces dédiés aux enfants, les deux musées ont ainsi prouvé qu'ils misaient sur la jeunesse. "Cela a été notre démarche dès l'ouverture, assure Laure Dufay, la directrice des deux structures.

Une démarche pédagogique et d'accueil des familles très forte. Les activités culturelles et de loisir se font majoritairement en famille, il est donc important que les adultes comme les enfants passent un bon moment, c'est la clé de la réussite de nos visites."

Activités spéciales et accueil tout public

Concrètement, cet engagement se traduit par des activités spéciales. "Nos visites sont adaptées à tous les publics, et donc aussi aux enfants: le médiateur qui accompagne le visiteur adapte son discours, précise la directrice. Nous avons aussi des ateliers pédagogiques qui approfondissent les thématiques développées et aussi des visites pour les tout-petits, les 3 à 6 ans."

Mais surtout, comme le spécifie la charte signée, le Panorama et l'historial savent se montrer particulièrement accueillants pour les plus jeunes. "Pour les visites libres, nous avons un livret jeu pour les enfants et des outils adaptés au quotidien", avance Laure Dufay.

Plus d'excuse donc pour que les enfants traînent des pieds lors des sorties au musée! Après le Panorama et l'historial, ils pourront également visiter le muséum d'histoire naturelle de Rouen qui est lui aussi devenu "musée joyeux" il y a quelques mois.

A LIRE AUSSI.

Inédit à Rouen : la tour Jeanne d'Arc transformée en Escape Game

Rouen : 30 familles avec un enfant handicapé à la rencontre de "hand-sitters"