Pour sa deuxième édition, le festival Pop-Rock de Bihorel (Seine-Maritime) donne l'opportunité à quatre groupes locaux de se produire sur scène et de présenter leur répertoire lors d'un concert de plein air entièrement gratuit, jeudi 22 juin 2017.

Du rock à partager

"Au départ, c'est dans le cadre de la fête de la musique que s'organisait le festival pop-rock de Bihorel, explique Maryse Chaillet conseillère municipal déléguée à la communication et à l'animation. Puis nous avons souhaité en faire un événement indépendant et l'étoffer d'avantage pour en faire un vrai temps fort de l'animation culturelle de la ville.

"Nous hésitions entre deux genres: le rock et le jazz, se souvient l'élue. Mais le rock a fini par l'emporter car c'est un style populaire qui fédère et qui n'est pas aussi représenté que le jazz dans l'agglomération."

Ce festival vise en effet à rassembler aussi bien les habitants de Bihorel que les Rouennais. "En choisissant comme date le jour suivant la fête de la musique, nous offrons aux habitants de l'agglomération l'occasion de prolonger cette fête et nous ne serons pas ainsi en concurrence avec Rouen".

Des talents locaux

Le festival accorde une place de choix aux groupes locaux. Cette année, il donne à nouveau l'occasion à des compositeurs et interprètes normands de se produire sur scène. Si certains comme Lady Arlette se sont déjà produits régulièrement à Bihorel, ces groupes sont en majorité inédits.

"Lady Arlette qui résidait jadis à Bihorel est déjà bien connue des habitants, mais nous accueillons aussi The Mockers, Azel et Station Wagon, de jeunes formations prometteuses sélectionnées pour leur originalité et la première partie de la soirée est assurée par l'école de musique de Bihorel, Bois-Guillaume et Isneauville à qui nous laissons totale carte blanche".

Pratique. Jeudi 22 juin à partir de 18h30. Place St Louis à Bihorel village. Gratuit. www.poprockfestival.bihorel.net

