Une statue de Johnny à Cherbourg !?

Insolite avec une statue de Johnny Hallyday qui pourrait débarquer en Basse Normandie! L'oeuvre de 4,20 mètres qui pèse une tonne se trouve actuellement à Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure mais la commune n'en veut plus. Elle a donc été mise aux enchères. Et Johnny Rock et son producteur se mobilisent pour la racheter. Le sosie officiel de l'idole des jeunes, originaire d'Equeurdreville, a déjà récolté 7 000¤ via une souscription sur internet. Et si ça marche, la statue pourrait débarquer à Cherbourg ou au Zénith de Caen.



