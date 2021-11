Statue de Johnny : verdict ce soir

On saura mardi 31 août vers 20h si une statue de Johnny Hallyday va débarquer en Basse Normandie! L'oeuvre de 4,20 mètres se trouve pour quelques heures encore à Verneuil-sur-Avre mais elle a été mise aux enchères. Et après la souscription lancée par Johnny Rock, le sosie officiel de l'idole des jeunes, et son producteur, la statue pourrait bien être raflée par les bas-normands. Plus de 8 000 euros ont déjà été récoltés par les deux manchois mais n'hésitez pas à donner encore puisque c'est la plus grosse somme qui l'emportera.

Vos dons au 06 62 85 99 18 ou sur pascal.lehuby@wanadoo.fr