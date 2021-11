Caen. Football, Stade Malherbe : qui sont les sept joueurs en fin de contrat ?

L'heure du grand chambardement ? Six joueurs arriveront au terme de leur contrat le 30 juin prochain. C'est sans compter sur le capitaine, Julien Féret. À bientôt 35 ans, le meneur de jeu sort d'une saison délicate marquée par des statistiques en berne. Deux buts et trois passes décisives, c'est moitié moins que la saison dernière. L'avenir de Julien Féret devrait s'écrire encore une saison à Caen, club qu'il a rejoint en 2014. Conformément à son contrat, le maintien lui offre une année de plus en Bleu et Rouge.

Alaeddine Yahia, qui va quant à lui sur ses 36 ans, n'a pas montré non plus un niveau de jeu laissant penser qu'il pouvait être prolongé. Le Franco-Tunisien pourrait bien refermer cet été un passage de trois ans en Normandie.

Toujours dans un registre défensif, Jordan Adéoti a plutôt agréablement surpris en bénéficiant du passage à cinq défenseurs. Cependant, il n'a pas prolongé jusqu'à présent… Steed Malbranque, qui ne s'était engagé que pour un an l'été dernier, n'aura pas laissé une immense empreinte au Stade Malherbe, notamment en raison des blessures. Tout l'inverse d'un Nicolas Seube que le public caennais a abondamment célébré ses dernières semaines. À bientôt 38 ans, c'est la fin de carrière. Louis Deschateaux, devenu quatrième gardien en cours de saison, termine la liste des joueurs dont le contrat à Caen arrive à échéance.

À noter enfin que Frédéric Guilbert est amené à retourner à Bordeaux, qui l'a prêté, bien que les dirigeants caennais semblent prêts à entamer des négociations d'achat.

