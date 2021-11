Mondeville. À Mondeville, la Vallée Barrey poursuit son lifting

C'est l'un des dossiers phares des dix prochaines années à Mondeville (Calvados). La reconversion de la Vallée Barrey et de ses friches, est inscrite en lettres capitales à l'agenda de la mairie. À la mi-mai 2017 d'ailleurs, la maire, Hélène Burgat, a rencontré les commerçants du secteur pour faire le point sur l'avancement de différents dossiers.

Logements en perspective

Depuis plusieurs mois, les acquisitions de terrains, avec le soutien de l'Établissement public Foncier de Normandie, s'accélèrent. La municipalité souhaite retrouver la main sur la partie comprise au-delà des cases commerciales qui longent la route de Paris. Objectif : y faire construire des dizaines de logements, comme sur les anciens entrepôts de Fly qui doivent être prochainement détruits.

Du côté des commerçants, ça bouge aussi. Ikéa, l'avènement des Rives de l'Orne et de Mondevillage ont esquinté depuis 2013 l'activité commerciale de ce quartier de 1 800 habitants. "Le secteur connaît un rebond qui était attendu, tout simplement parce que l'emplacement est idéal, le long d'une pénétrante vers ou à la sortie de Caen, dans l'enceinte du périphérique, avec de belles surfaces de vente et à des loyers abordables", expose Guillaume Michiels de Develop'Immo, une agence basée à Mondeville et spécialisée dans l'immobilier commercial. Les illustrations ne manquent pas.

L'ancienne case de Cash converters sera prochainement utilisée par un nouvel exploitant qui mise sur une rénovation intérieure. Fermé depuis plusieurs années, le bâtiment de la Halle aux chaussures doit être réhabilité. Les façades seront relookées. De l'autre côté de la route de Paris, après le départ de Babou à Mondevillage, les propriétaires des murs travaillent pour relouer le bâtiment, avec là aussi une réflexion portée sur l'esthétique. Dans ce secteur, 4 500 m² de locaux commerciaux sont disponibles. Une réflexion est également en cours quant à l'aménagement de nouveaux accès routiers pour rejoindre plus facilement les enseignes existantes et... celles à venir.

