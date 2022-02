Appel aux bénévoles pour participer à un son et lumière au Manoir de Beaumoncel dans le pays de Camembert cet été

L?Office de Tourisme du Pays du Camembert organise un Son et Lumière au Manoir de Beaumoncel : là où Marie Harel à inventé le fromage de camembert.

Les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août, ce spectacle contera l?Histoire du Pays, des Vikings à nos jours ? avec bien sûr : l?histoire du fameux fromage.

Et il faut de nombreux bénévoles : 80 figurants et acteurs de tout âge, hommes ou femmes, des couturières pour les costumes, et quelques bricoleurs pour les décors.

Les inscriptions doivent se faire avant fin janvier, auprès de l'Office de Tourisme, à Vimoutiers.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire