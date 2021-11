Crée en septembre 2012, le parc Biotropica de Val-de-Reuil n'a cessé depuis son ouverture de se développer et de se transformer pour accueillir dans les meilleures conditions ses visiteurs et ses hôtes. Grâce aux nouveaux venus, le parc accueille aujourd'hui plus de 1 000 animaux pris en charge par cinq soigneurs: un travail titanesque!

Un jeune paresseux

Le parc se réjouit de la naissance de Flash, une femelle paresseux. Ainsi baptisé par les internautes en référence au personnage du film d'animation Zootopie, ce bébé paresseux qui fête ses six mois n'a pas pu malheureusement être nourri par sa mère. Étonnamment fertile, la maman avait déjà donné naissance l'année passée à une autre femelle dont elle s'occupe encore, c'est pourquoi elle a négligé ce deuxième bébé.

C'est donc au biberon que les soigneurs du parc l'on nourrit avec un lait spécialement conçu pour ses besoins: une grande première en France car ces paresseux se reproduisent très peu en captivité et peu d'entre-eux survivent sans les soins de leur mère. Au cours des 30 dernières années, seules deux naissances ont eu lieu en France et il s'agit des deux bébés paresseux de Biotropica!

Un environnement propice

La serre zoologique explique ces nombreuses naissances toutes espèces confondues par la qualité de vie offerte à ses pensionnaires dans ses différents espaces: la serre, le bush, la crique des manchots, la brousse africaine, le jardin d'Asie ou la ferme des enfants. En quatre ans et demi, sur la centaine d'espèces accueillies au parc, la moitié se sont reproduites.

Comme dans la nature, les éleveurs tente de regrouper les individus en groupe familiaux et s'attachent à limiter au minimum leurs interactions avec les animaux. Leur biotope étant préservé et les animaux n'étant pas sujet au stress se reproduisent bien plus facilement. Parmi les naissances attendues, une mère calao est actuellement en train de couver. Lorsqu'elle va pondre, la femelle s'isole dans un arbre creux dont elle colmate quasiment l'ouverture. C'est ici que pendant trois à quatre mois elle élèvera son petit, dépendant complètement de son partenaire qui viendra la nourrir quotidiennement.

La ferme rénovée

La ferme des enfants, qui rencontre toujours beaucoup de succès auprès du jeune public vient d'être entièrement réaménagée. Dans cet espace extérieur, les enfants peuvent interagir avec les animaux miniatures de la ferme et les prochains visiteurs se réjouiront de la présence de nombreux petits parmi la population de chèvre mais auront aussi le plaisir de découvrir des cochons laineux: une espèce méconnue du grand public originaire d'Europe de l'Est. La ferme des enfants présente désormais un enclos pour chaque espèce disposé autour d'un bassin pour les canards et les carpes.

Pratique. Ouvert tous les jours 9h30-19h. Biotropica à Val-de-Reuil. Tarifs 0 à 13,9€. www.biotropica.fr

