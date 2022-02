Future ligne Sncf à grande vitesse normande : réunion des exécutifs jeudi à Caen. Le coût de la ligne sera dévoilé le 15 février

La Conférence des exécutifs bas normands, qui réuni la région, les 3 départements, et les principales agglomérations, était réunie hier, à Caen, sur le projet de nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Paris et les Normandies.... le chiffrage du coût de cette ligne devrait être connue le 15 février... on parle d?une dizaine de milliards d?euros......



Et puis, la région des Pays de la Loire va appliquer des pénalités à la Sncf pour les dysfonctionnements de ses TER......notamment !

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire