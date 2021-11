Mondeville. Calvados : à Mondeville, ayant été volé, il vole à son tour

Mardi 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé en son absence Alassane Kone, pour vol avec dégradation, au centre commercial carrefour de Mondeville, au sud de l'agglomération, et pour fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées dans le casier judiciaire. Le tout en récidive le mardi 21 février 2017.

Une pièce d'identité originale

Ce jour-là dans la matinée, un homme est intercepté par les vigiles du centre commercial Carrefour de Mondeville. Il vient de passer la caisse sans payer muni d'un sac à dos, d'un blouson (auxquels il a enlevé les antivols) et de denrées alimentaires.

En guise de pièce d'identité, l'homme présente aux policiers un avis d'infraction émanant de la SNCF portant un autre nom que le sien.

Connu de la justice sous... sept identités

Il explique aux policiers qu'on lui a tout volé dans le train et qu'il n'avait donc plus rien. Passablement alcoolisé, il se retrouve au centre commercial et décide de voler ce dont il a besoin.

Après enquête, il s'avère qu'il est connu de la justice sous pas moins de sept identités différentes. Son casier judiciaire comporte des mentions de vols, de recels et d'escroqueries, certaines condamnations émanant du tribunal correctionnel de Paris.

Le ministère public requiert 7 mois de prison ferme, en y incluant une révocation de sursis.

Au final, Alassane Kone écope de 13 mois de prison ferme. Soit 6 mois et la révocation de deux sursis de 3 et 4 mois. S'y ajoutent 300 euros d'amende.

