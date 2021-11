Il est près de 23h45 mardi 23 mai 2017 lorsqu'un homme contacte la police via le 17. Il explique qu'il habite dans la rue Chasselièvre à Rouen (Seine-Maritime) et qu'il entend des bruits derrière son domicile.

Il tente de briser une fenêtre

Les policiers se rendent discrètement sur place et voient un homme sur le rebord d'une fenêtre, une lampe torche à la main et qui tente d'ouvrir la fenêtre par effraction. Interpellé, l'individu explique aux policiers que la maison appartient à quelqu'un qu'il connaît et qu'il est juste venu "chercher des olives". Les siennes, assure-t-il.

L'homme, un sans domicile fixe de 64 ans, a été placé en garde à vue.

