Rouen. Cambriolage dans une mosquée de Normandie

Les faits se seraient produits entre 14h et 19h, dans l'après-midi du dimanche 19 mars 2017. Un ou plusieurs individus ont escaladé une clôture pour s'introduire dans la mosquée des Hauts de Rouen (Seine-Maritime), en profitant que la porte principale ne soit pas verrouillée.

Plusieurs centaines d'euros en liquide dérobées

À l'intérieur, ils ont en revanche forcé la porte d'un bureau et celle des appartements de l'imam, vraisemblablement à coups de pied. Ils y ont dérobé un ordinateur portable, un téléphone, une télévision et plusieurs centaines d'euros en liquide. Une enquête a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ce vol par effraction.

A LIRE AUSSI.

Normandie : un cambriolage raté mène la police à une véritable caverne d'Ali Baba

Deux Qataries braquées sur l'A1 aux portes de Paris

Normandie : les cambrioleurs portent un masque de Scream et une cagoule du Ku Klux Klan