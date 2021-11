"On ne se connaissait pas très bien avant le concours, mais ça a créé des liens. C'est positif". C'est sûr que remporter un prix européen de recherche technologique alors que l'on n'est "que" lycéen, ça a du bon. C'est la belle performance accomplie par cinq jeunes élèves en Première S au lycée Blaise-Pascal de Rouen (Seine-Maritime).

Le vendredi 19 mai 2017, Isia, Colin, Gabin, Youri et Gélaze ont reçu les félicitations de la rectrice de l'académie de Rouen pour leur belle victoire acquise dix jours plus tôt à Bruxelles. En finale, les Normands se sont imposés devant deux équipes belge et italienne.

Un projet de voiture verte

Tous avaient pour consigne de présenter un projet pour limiter les émissions de CO2 des véhicules des particuliers. "Nous avons imaginé une voiture monoplace, beaucoup plus légère donc qui consommerait beaucoup moins", décrit Isia. Mais les élèves de Blaise-Pascal sont allés plus loin en imaginant un système de stockage des émissions de CO2 qui pourraient ensuite être traitées grâce à des algues avant d'être réutilisées en tant que carburant.

Au delà de la reconnaissance de leurs camarades et de leurs enseignants, cette victoire leur a apporté beaucoup de confiance en eux. "Surtout parce qu'on a produit des choses intéressantes pour des professionnels alors qu'on a que 16 ans, note Youri. Mais ça nous a aussi apporté beaucoup sur l'efficacité dans le travail et appris à travailler en équipe." Tous ne savent pas encore s'ils vont se tourner vers des carrières d'ingénieur. Mais c'est avec le plein de confiance qu'ils vont s'attaquer dès le mois prochain aux premières épreuves du bac.

A LIRE AUSSI.

En Espagne, des enfants heureux d'aller seuls à l'école