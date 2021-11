Rouen. Bonne table à Rouen : Le 44, nouvelle crêperie rue de la Champmeslé

Avec cette nouvelle adresse, vos repas sur le pouce à Rouen (Seine-Maritime) auront un petit goût de Bretagne. Le 44, situé au numéro éponyme, rue de la Champmeslé, revisite les traditionnelles crêpes au sarrasin, version restauration rapide.

Simple et efficace

Au choix des gourmands, plusieurs formules pour moins de 11 euros, que nous présente la patronne des lieux à notre arrivée. Mes deux amies optent respectivement, parmi les cinq plats à l'ardoise ce jour-ci, pour une galette saumon et une galette steak à cheval. Pour moi ce sera la poulet. Elles sont servies pour chacune avec une petite salade et une boisson.

En attendant le service, rapide comme il se doit dans ce genre d'endroit, nous prenons place dans une petite salle à l'arrière de la boutique, où le serveur installe les tables selon notre convenance. Servies sur de petites ardoises, les galettes sont simples et efficaces, mais le tout manque tout de même d'un petit peu de sel.

Mais une chose est sûre, "tous les produits sont frais, et la pâte comme le café sont Bio", nous précise la patronne. Pour terminer sur une petite note sucrée, la maison propose également des pancakes à recouvrir de beurre, sucre, caramel ou Nutella selon les préférences.

Avec une note entrée, plat, dessert, boisson et café à moins de 15 euros, l'adresse est à retenir. Petit plus: il est possible de commander à emporter.

