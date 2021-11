"La boîte à Coco" propose des bijoux, foulards et objets de décoration colorés et pimpants. À l'image de la propriétaire de la boutique, la caennaise Corinne Scola. Après une longue maladie, elle a décidé de quitter Paris et son emploi de chef de projet pour revenir dans sa Normandie natale et faire ce qui lui faisait envie : créer des bijoux.

Une boutique pétillante

"J'ai commencé sur les marchés, je réalise beaucoup de bijoux avec des perles, des pierres, je veux vraiment proposer quelque chose qui me ressemble". Le 1er novembre 2014, Corinne Scola s'installe dans sa boutique au pied du quartier du Vaugueux, rue Buquet. "J'aime ma boutique, j'aime la couleur. Elle est pétillante".

Made in Normandie

Et parce qu'elle veut mettre en avant les créateurs, elle a décidé de n'avoir que du made in Normandie et lorsque ça n'est pas possible, du made in France. "J'ai au minimum sept créateurs normands, des boucles d'oreille d'Isatis qui vient de Cherbourg dans la Manche, Lenita de Honfleur ou Le temps des cerises de Caen". Pour le reste, il y a des carrés de soie qui viennent de Lyon ou des collants de Grenoble. "Je suis toujours à l'affût de nouveaux créateurs, je me rends souvent dans les salons". Si elle a décidé de se consacrer aux nouveaux créateurs c'est "pour que ma vie ait un sens, explique-t-elle, chaque objet est unique, la qualité est là, j'aime le contact et savoir que je peux aider des gens dans leur entreprise".

Des colliers, foulards, sac mais également vêtement en dépôt-vente, des cadeaux originaux et pour toutes les bourses, idéal en cette période de fête des mères.

Site internet : ici

Pratique. La boîte à Coco, 12 rue Buquet à Caen. Ouvert du mardi au dimanche matin.