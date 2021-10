Rouen. Football: le FC Rouen gagne et valide sa montée en Nationale 3 !

C'est désormais sûr et certain. En allant remporter leur match de la 25ème journée de Division d'Honneur dimanche 21 mai 2017, les Rouges et Blancs du FC Rouen (Seine-Maritime) ont validé leur billet pour la Nationale 3, championnat qui remplacera la CFA 2 la saison prochaine.

Grâce à des buts de Samba Diop et Jason Gibon, les Rouennais s'assurent la troisième place, loin derrière Gonfreville et Pacy-Ménilles. Mais ils ne pourront pas non plus être rejoints par Grand-Quevilly, quatrième à cinq points alors qu'une victoire ne donne que quatre points. Les Quevillais devraient donc jouer un barrage d'accession en Nationale 3.

Sans enjeu, les Rouennais joueront leur match de la dernière journée de championnat le 28 mai face à Bois-Guillaume.

