Rouen. Baseball: Les Rouennais prêts pour le Challenge de France

Comme lors de leur premier affrontement, les Rouennais n'ont laissé aucune chance aux promus. Dans le premier match, les Rouennais écrasent les Ducks de Saint-Just (0-14). Dans le second, les Ducks prennent quelques points mais pas assez pour battre les champions en titre (3-9). A l'issue de cette 7e journée, les Huskies sont toujours leader avec 14 victoires et aucune défaite. A la deuxième place du classement, les Templiers de Senart sont à 12 victoires pour deux défaites.

Les Huskies attendent le Challenge de France.

Du 25 au 28 mai 2017, les Huskies accueilleront la poule A du Challenge de France, composée de Saint-Just, Clermont-Ferrand et Paris. Les autres équipes, Montpellier, Savigny et Senart, joueront sur le terrain de Montigny.

Les demi-finales et la finale se joueront à Rouen le 27 et le 28 mai 2017. Depuis la création du Challenge de France en 2002, les Rouennais l'ont déjà remporté huit fois et sont double tenants du titre.

