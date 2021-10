Falaise. Législatives 2017, Calvados, 3e circonscription : Christelle Lechevalier-Letard, Front National

Christelle Lechevalier-Letard est la Secrétaire Départementale du Front National du Calvados. Née à Falaise, d'un père mineur et d'une mère aide-soignante, elle a grandi à Potigny. Elle a travaillé dans le milieu de l'industrie.

Conseillère municipale de Giberville de mars à juin 2014. Colistière de Marine Le Pen aux élections européennes de 2014 et candidate aux élections départementales de 2015 sur le canton de Falaise. Conseillère régionale de Normandie et au sein du groupe Normandie Bleu Marine.