Le nouvel épisode neigeux approche!

CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE : DEGRADATION NEIGEUSE

Le ciel se charge en soirée. La première partie de nuit voit arriver, par l'ouest, une perturbation neigeuse qui s'étendra ensuite lentement à l'ensemble de l'Orne pour la fin de nuit. Une couche de 2 à 5 cm (localement 8 cm) de neige froide et légère est attendue d'ici le milieu de matinée de demain. Soyez donc très prudents si vous devez absolument vous déplacer et écoutez Normandie FM pour connaitre les conditions de circulation.

Les températures minimales s'abaissent entre -4 et -6 degrés et le vent faible à modéré s'oriente au sud-sud-ouest.



DEMAIN MERCREDI 6 JANVIER: HIVERNAL

Le temps sera hivernal avec un ciel gris et bas s'accompagnant de chutes de neige en journée et durant une bonne partie de la nuit de mercredi à jeudi. Ces chutes de neige, qui viendront s'ajouter à celles de cette nuit et de demain matin, formeront un manteau neigeux de plus en plus significatif au fil des heures.

