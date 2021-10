Cherbourg. Ce week-end, plongez à la Cité de la Mer !

La Cité de la Mer de Cherbourg (Manche) célèbre en 2017 ses 15 ans. Une année ponctuée par des surprises, et notamment des baptêmes de plongées proposés samedi 20 et dimanche 21 mai 2017. Pas question de plonger dans les aquariums et de déranger les poissons… Mais dans un caisson dédié, avec vue sur le sous marin Le Redoutable !

L'inscription se fera sur place, dans le parcours de visite payant, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h15. L'animation est gratuite et accessible à partir de 8 ans. Prévoir un maillot de bain et une serviette.

Les secrets d'un apnéiste

Par ailleurs, la Cité de la Mer proposera le jeudi 1er juin 2017 une rencontre avec un vrai plongeur : Laurent Marie, spécialiste de l'apnée en milieu extrême. Les détails avec Bernard Cauvin, le président de la Cité de la Mer :

Pratique. Soirée gratuite le jeudi 1er juin à partir de 20h à l'auditorium, réservation des places obligatoire par mail à soiree@citedelamer.com ou par téléphone au 02.33.20.26.26