Rouler plus loin en consommant moins. C'est l'objectif du Challenge Eco-Bike dont la 4e édition était disputée ce jeudi 18 mai 2017 à Alençon, dans l'Orne, entre la Place Foch et le Parc des Promenades.

Économiser l'énergie

Cette compétition automobile éducative a regroupé des collégiens, lycéens, et étudiants venus de l'Orne, du Calvados, de la Manche, et d'Eure et Loir. En classe, tous ont construit d'étranges véhicules, qu'ils ont ensuite confrontés lors des trois manches de cette épreuve, avec un seul but: parcourir la plus longue distance, en utilisant le moins d'énergie possible.

Des élèves de STI2D

Exemple avec l'équipe d'Arthur, en classe de première Sciences et Technologies de l'Industrie et du développement durable (STI2D), option énergie/environnement, au lycée Paul Cornu de Lisieux:

Lycée Cornu

L'Institut Lemonnier de Caen est venu avec des élèves de deux classes de STI2D:

Institut Lemonnier

