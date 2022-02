Pas de bus scolaires lundi 11 janvier en sarthe

Dans la nuit de samedi à dimanche, des précipitations neigeuses et verglaçantes sont attendues sur le département de la Sarthe.

Les conditions de circulation resteront donc difficiles sur le réseau secondaire.

A la demande du Conseil général de la Sarthe, un arrêté préfectoral interdit les transports scolaires et périscolaires pour la journée du lundi 11 janvier 2010.

Les opérations de retour des internes dans les établissements scolaires se feront à partir du mardi 12 janvier 2010.

Cependant, les établissements scolaires fonctionneront normalement et accueilleront les élèves.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire