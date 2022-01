Cherbourg : reprise progressive du réseau de bus

Le site internet du réseau Zéphir Bus nous apprend que le trafic des bus à Cherbourg et dans l'agglomération reprend peu à peu.

Le réseau avait été interrompu totalement à 8h30, des bus circulent de nouveau depuis 13h15, à l'exception des lignes 2 et 4.

Ligne 1 : reprise de la desserte entre Schuman et Bayet. Aiguillons/Université/IUT/Pérouse/Fourches ne sont pas desservis.



Ligne 3 : reprise entre les arrêts Grande Rue à Tourlaville et Brécourt par l'avenue Prévert (les rues des Brèches, Arago et Danton ne sont pas desservies pour le moment).



Ligne 5 : reprise entre les arrêts Flamands et Marie de Querqueville. Pour les bus passant par le collège Ferry, les arrêts Schaffner/Carné et Houlegatte ne sont pas desservis. Le quartier du Maupas/Bremerhaven n'est pas desservi actuellement.



Ligne 8 : reprise entre les arrêts Schuman et Collège Diderot pour le moment.