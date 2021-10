Caen. "A tous jeunes" à l'Espace Tandem: un vivier artistique normand

Qu'est-ce qui réunit plus de 100 jeunes en embrassant des disciplines aussi diverses que la sculpture, le chant, le rap, le cirque aérien ou encore le blues acoustique ? C'est bel et bien le festival "A tous jeunes" qui fait fort de réunir tous les passionnés de la région et de faire partager leur talents artistiques.

A partir de 16 heures, découvrez ainsi le grand plateau artistique composé par les jeunes pousses de la région. Le festival se clôturera également sur une soirée qui débutera à partir de 20h30.

Pratique. Samedi 20 mai à partir de 15h30 à l'Espace Tandem. Tarif: 2€. Tél. 02 31 29 54 54

