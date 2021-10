Rouen. Émission spéciale sur Tendance Ouest pour la montée de Quevilly Rouen Métropole en Ligue 2

La fête a été longue et belle pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole. La saison prochaine, ils rejoindront le monde professionnel et la Ligue 2 alors qu'ils étaient promus cette année en National.

Une émission ouverte au public

Pour revenir sur cette saison historique pour ce jeune club, décrire la fête de ces derniers jours et parler du futur, le président, l'entraîneur et quelques joueurs de QRM seront sur le plateau de Tendance Ouest pour une émission spéciale entre 12h et 13h, ce lundi 15 mai 2017.

Cette émission sera ouverte au public, pour ceux qui souhaitent féliciter les joueurs, tout simplement faire une photo ou avoir une dédicace. Rendez-vous à partir de midi dans les locaux de Tendance Ouest, au 30 rue de la République à Rouen.

A LIRE AUSSI.

Près de Rouen, les travaux de rénovation du stade Diochon se précisent