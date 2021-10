Des peines de prison ferme, jusqu'à 8 ans, pour 7 des 8 membres d'un gang de cambrioleurs

De 2 a 8 ans de prison ferme, verdict du tribunal d?Argentan hier soir, à l?encontre de 7 des 8 prévenus jugés depuis mercredi... ils ont été reconnus coupables de vols avec violences, en 2007 et 2008, à Méhoudin dans l? Orne, Douvre la Délivrande, et Caen dans le Calvados et dans le Loiret... ils ligotaient et violentaient leurs victimes pendant qu?ils les cambriolaient... le 8ème prévenu à été relaxé... une bande orginaire de la Manche et de la région parisienne, principalement issue de la communauté des gens du voyage....

