Rouen. Il rôde autour du domicile conjugal 

À Elbeuf (Seine-Maritime) le 23 novembre 2016, la Police est appelée par des voisins au domicile de la victime qui y vit avec ses enfants. Son époux a en effet fait l'objet d'une condamnation pour violences en avril 2016, qui lui interdisait d'entrer en contact avec sa femme. Bravant cette ordonnance, il pénètre au domicile et demande à voir ses enfants. Elle n'est pas d'accord. Il la frappe au visage sous les yeux d'un des enfants. Les policiers découvrent des traces de sang dans l'appartement et les pompiers, également sur place, constatent des coupures sur le visage de la victime, ainsi qu'un nez cassé. Elle est amenée à l'hôpital, un examen médical décrira un traumatisme facial. Une incapacité temporaire de travail de trois jours lui est octroyée. Pour autant, elle ne porte pas plainte.

"Je ne me rappelle de rien"

Une enquête de voisinage confirme les fréquents cris et pleurs émanant du domicile conjugal et montre que le prévenu venait souvent rôder autour de l'appartement pour surveiller son épouse. On apprend aussi que le prévenu a déjà menacé de mort la victime, qui ne voulait pas reprendre la vie commune. Sa belle fille, qui le craint, a entendu ces menaces. Il est interpellé le 29 novembre 2016, placé en garde à vue au cours de laquelle il nie les accusations:" Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait", se contente-t-il de dire. Pour la partie civile, "L'attitude du prévenu a constamment été harcelante". Le Procureur affirme que " Les menaces sont parfaitement constituées". Sa défense insiste sur "des faits qu'il a reconnus". Le Tribunal le condamne à trois mois de prison avec sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans et à une interdiction d'entrer en contact avec la victime.

