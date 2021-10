Pour cette 8e édition, 6 spectacles sont présentés dans le cadre du festival ADO. Tous visent à interroger les rapports sociaux, la place de l'autre ou les formes artistiques comme revendication de la liberté... Des questions au coeur de la volonté propre au festival de relier jeunesse et pratique scénique.

Six spectacles, un même questionnement

"Taisez-vous ou je tire" met en scène une professeure de lycée chahutée par ses élèves qui décide, soudainement, de prendre en otage sa classe pour pouvoir mener son cours de français. Pièce à la fois cruelle et drôle, le texte aborde la question de l'adolescence et de la citoyenneté.

"Les apprentis sorciers" c'est d'abord une bande de 6 personnalités unie par une même passion, celle du skateboard. Pièce chorégraphique, elle met au centre de son questionnement la notion de groupe et explore les rapports tissés entre individualité et communauté.

Autre performance hybride, "Bim dans ta rue" propose une exploration artistique entre amateurs et artistes. A noter également les représentations de "Tirésias","Wip (work in progress)", "Truckstop" et "Les deux frères et les lions", un conte moderne qui met en scène deux frères issus d'un milieu pauvre qui vont faire fortune.

Pratique. Du 2 au 20 mai dans la ville de Vire. Pour retrouver l'ensemble de la programmation, les horaires et les lieux, rendez-vous sur le site internet du Préau : www.lepreaucdr.fr Tarifs: 5€ le spectacle, 10€ pour 4 représentations. Réservations conseillées au 02 31 66 66 26