12 mois de prison avec sursis pour avoir détourné de l'argent des grands mères de l'hôpital de Vimoutiers (14)

Le tribunal correctionnel d?Argentan a condamné hier, Marie Carpentier, à un an de prison avec suris pour abus de confiance, usages, contrefaçons et falsifications de chèques... elle a été relaxée de vols....Responsable des curatelles de certaines personnes âgées de l?hôpital de Vimoutiers, elle avait détourné près de 20 000 euros... des économies des grands-mères... avec la complicité de son fils et de l?un de ses amis... tous les deux sont condamnés à des peines de 6 mois de prison avec sursis pour recel, falsifications usages et contrefaçons de chèques.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire