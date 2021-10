Caen. Prêt-à-porter : à Caen, une boutique éphémère pour découvrir des créateurs

Depuis le temps qu'elles buzzent sur internet… Les chaussettes pour hommes qui ne descendent plus sur la cheville mais restent bien droites, de la marque Cabaïa, vont enfin être disponibles en boutique à Caen (Calvados). Un produit parmi tant d'autres que Bastien Campeggi, jeune entrepreneur caennais de 31 ans, va positionner dans My Pop Up Box, une boutique éphémère qui ouvrira le samedi 13 mai 2017 au grand public, au 32 place Saint-Sauveur. "C'est une start-up également connue pour ses bonnets aux pompons interchangeables".

Les créateurs vont pouvoir tester Caen

Tout le concept est là. Il souhaite offrir à des marques nationales, voire internationales absentes de Caen, mais aussi à des créateurs locaux, un espace de vente à durée déterminée. "L'idée, c'est de leur permettre de tester comment Caen réagit à leurs produits, de mettre en avant un édition limitée ou un produit saisonnier, de saisir une opportunité autour d'un fait d'actualité ou de lancer un objet sans avoir nécessairement besoin d'avoir leur boutique ici".

C'est dans ce cadre que le designer Caennais, Jean-Michel Panda lui confie lui aussi plusieurs vêtements de sa collection.

"J'espère aussi en faire un lieu de vie, en proposant des cafés ou des thés aux clients, ainsi que des ateliers musicaux ou pédagogiques à destination de différents publics", enchaîne l'entrepreneur. Sa boutique éphémère, fermera ses portes le 30 juin. "Avant un autre espace qui ouvrira lui en septembre, toujours à Caen."

