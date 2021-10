Hérouville-Saint-Clair. Solidarité à Hérouville : une denrée alimentaire pour assister à un gala de boxe

Une bonne action pour voir un gala de boxe, voilà le thème du premier gala de boxe solidaire d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) au gymnase Laporte samedi 17 juin 2017. Au lieu d'acheter un ticket, les spectateurs devront donner à l'entrée une denrée alimentaire non-périssable (pâtes, riz, conserves) pour assister au gala qui accueillera 8 combats amateurs et 2 professionnels, avec Brice Bassolé et François Pichereau. En plus des matchs de boxes de la soirée, l'après-midi sera consacré à des ateliers, toujours gratuits, pour les jeunes, animés par les parrains de l'événement Mahyar Monshipour, Maxime Devignaud et Maxime Beaussire.

Faire découvrir la boxe au plus grand nombre

Pour le dernier nommé, "Ça semblait important de venir. Si je peux apporter un plus avec mon image c'est avec plaisir, pour remercier tout ce que les petits clubs normands ont fait pour moi quand j'étais amateur." Au programme des animations, des découvertes sur la boxe éducative et la handiboxe notamment. "On veut promouvoir à tout le monde quel que soit son revenu la richesse de la boxe, qui n'est pas qu'un sport où on se tape dessus." explique Henrik Le Play de l'association Cap' Sport qui organise l'événement et aide à l'insertion sociale via le sport. Le gala a d'ailleurs en partie été financé par 240 des 300 détenus de la prison de Caen.

Facebook : Gala de Boxe Solidaire - HBC

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

L'Agenda en Normandie : lundi 27 février

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

MLB: à Chicago, une attente et une malédiction qui valent de l'or

Les Restos du coeur lancent leur 32e campagne d'hiver