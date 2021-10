Hors Normandie. Bruno Mars dévoile un clip réalisé par ses fans

Bruno Mars est actuellement en pleine tournée pour promouvoir son album "24K Magic". Ses dates sont toutes complètes, et ses clips sont encore le meilleur moyen pour être sûr de le voir! Il sortait le 1er mars 2017 le clip de son titre "That's what I like".

Un clip où il danse seul, et c'est là qu'on voit toute la portée de son talent de danseur en plus de celui de chanteur car il crève l'écran, avec ces petits ajouts humoristiques dessinés. Joueur, la star a lancé un défi à ses fans sur Instagram: se filmer en train d'exécuter la chorégraphie d'une partie du clip et le poster en ligne avec le nom de code #DanceWithBruno.

Il a ensuite choisi les meilleures vidéos et les a intégrées à son clip, qui a dorénavant une nouvelle version. Le talent se trouve aussi chez ces fans, bravo à eux et regardez le résultat: