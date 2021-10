Rouen. L'ancien président du HAC rejoint le projet du Stade Rouennais Rugby

Du football au rugby, il n'y a qu'un pas. Et c'est celui que va franchir Jean-Pierre Louvel, l'ancien président du club de football du Havre AC, en apportant son aide au Stade Rouennais (Seine-Maritime) et à son presque homonyme Jean-Louis Louvel. "J'ai été solicité par Jean-Louis et j'ai donné mon accord, confirme celui qui a longtemps été président de l'Union des clubs de football professionnel (UCPF). Mais je ne veux pas de titre ni figurer dans l'organigramme."

Un consultant de luxe

Au Stade Rouennais, Jean-Pierre Louvel se voit plus dans la peau d'un consultant pour apporter son expertise du milieu du sport professionnel. "Je pourrai notamment aider sur le côté juridique et réglementaire, ma connaissance du monde pro ou sur les questions concernant le stade", confie-t-il. Une aide précieuse qui entre en adéquation avec les objectifs d'accession à court terme en Pro D2.

Si l'ancien président du HAC a accepté de sortir de sa retraite après la vente du club doyen à Vincent Volpe, c'est avant tout parce qu'il croit "à un projet humain, porté par des hommes biens comme Jean-Louis Louvel et Éric Leroy". Il n'en fallait pas moins pour faire replonger, même prudemment, cet amoureux de sport qui admet avoir "refusé plusieurs projets au cours des deux dernières années".

