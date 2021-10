Hors Normandie. Le clip " Peine et Pitié " de Vitaa est en ligne

Sorti début mars 2017, "Peine et Pitié" montrait la collaboration entre la chanteuse Vitaa et le belge Stromae, qui a décidé d'arrêter la musique "pour lui" et de travailler dans l'ombre "pour les autres". Ce titre est un extrait de l'album "J4M", que Vitaa sortira le 5 mai 2017. Stromae s'est investi jusqu'au bout dans cette chanson car il est aussi le directeur artistique du clip de Peine et Pitié , sorti le 25 avril 2017.

Vitaa joue son propre rôle, mais aussi celui de secouriste et d'infirmière.