La gare Montparnasse paralysée par des infirmiers en grève... nombreux trains retardés ou annulés vers la Normandie

Des milliers de voyageurs ont dû patienter hier soir avant de pouvoir prendre leur train au départ de Montpanasse et Vaugirad... la gare parisienne a été envahie par plusieurs centaines d?infirmiers anesthésistes qui manifestaient dans les rues de la capitale... l?occupation de la gare et des voies, a entraîné l?arrêt total de la circulation des trains.... Le trafic du Paris ? Granville a subi d?importantes perturbations... Suppression d?un train en direction de Granville, et des retards jusqu?à une heure et demi... En direction de paris, jusqu?à 3 heures et demi de retard pour 3 trains .... Les voyageurs ont été contraints de stopper leur parcours à Versailles puis de prendre le RER C pour gagner la capitale....

