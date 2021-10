Cherbourg. Législatives : Bernard Cazeneuve, chef de file des candidats socialistes ?

"Ça se murmure", indiquait il y a quelques jours le député de la Manche Stéphane Travert, à l'évocation d'un Bernard Cazeneuve "chef de file" du PS pour la campagne des élections législatives. L'hypothèse prend de l'épaisseur après le score de Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle dimanche 23 avril 2017 (6%).

• LIRE AUSSI : Présidentielle : les résultats en Normandie [CARTE]



Au lendemain de cette défaite, le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll l'a ainsi soutenue au micro de RTL. "Il s'était proposé. Je reste sur cette proposition, moi elle me va très bien. Il a le profil de celui qui a été premier ministre, qui a une expérience et qui est capable de porter l'intérêt général du pays" a-t-il plaidé.

Pas candidat, un atout ?

Dans la Manche, le premier secrétaire du PS, Arnaud Catherine, défendra aussi cette idée. Selon lui, Benoît Hamon est en effet "disqualifié". "La bataille des législatives doit être portée au niveau national par le chef du gouvernement actuel". Seul hic : le Premier ministre n'est pas candidat à ce scrutin. "Au contraire, c'est plutôt un atout. Il ne pourra pas être taxé d'avoir des velléités personnelles mais de porter l'étendard pour tous les candidats sur le territoire" estime Arnaud Catherine, par ailleurs candidat aux législatives sur la circonscription de Cherbourg.

Arnaud Catherine Impossible de lire le son.

Réunion mardi

Les secrétaires fédéraux nationaux du PS seront rassemblés mardi prochain à Paris. "Notre voix est entendue car elle est la remontée directe du terrain, et particulièrement celle du département de la Manche, département du Premier ministre. Je ferai part de la nécessité pour le parti de se rassembler derrière Bernard Cazeneuve, afin de faire en sorte que notre score soit bien plus haut qu'à la présidentielle".

A LIRE AUSSI.

Bernard Cazeneuve Premier Ministre : les réactions en Normandie

Législatives dans la Manche : le PS gèle trois circonscriptions

Hollande entend rester "le patron" jusqu'au bout