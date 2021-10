Les salaires en Basse Normandie inférieurs de 16 % à la moyenne nationale

Etes-vous, êtes vous bien payé ?

L?insee vient de publier une étude sur l?évolution des salaires entre 2002 et 2007. Avec des disparités énormes entre les régions.

En 2007, le salaire moyen en France, par an, était de 24.000 euros.

Il était 29% plus élevé en Ile de France ? mais 16% plus bas que la moyenne en Basse-Normandie !

