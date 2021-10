Les seniors et l'emploi : l'INSEE publie une étude

En 2009, en Basse-Normandie, les emplois occupés par les seniors représentent un quart de l'emploi total. C'est un résultat proche de la moyenne nationale.

Le taux d'activité diminue rapidement à partir de 55 ans, en Basse-Normandie comme en France. Peu nombreux, les emplois occupés au-delà de 60 ans sont souvent des emplois occasionnels ou de courte durée.

Agriculteurs, commerçants, artisans, professions libérales, chefs d'entreprise, cadres des entreprises et cadres de la Fonction publique représentent 28% des emplois de seniors en Basse-Normandie, ces catégories concentrant seulement 21% de l'emploi total tous âges confondus.

A l'opposé, la part des seniors en emploi est inférieure à la moyenne dans la majorité des professions salariées en entreprise, quel que soit le niveau de qualification, de l'ouvrier et l'employé à l'ingénieur et au cadre, à l'exception notable des cadres administratifs et commerciaux.

Enfin, selon une simulation de l'Insee, le nombre de sorties définitives du marché du travail devrait rester presque stable d'ici 2016-2020 en Basse-Normandie, voisin de 17.200 par an, comme sur la période 2010-2015.

Les sorties définitives du marché du travail cumulées entre 2010 et 2020, devraient représenter 32 % des effectifs en emploi de 2009.