Rouen. Football (DH, Normandie) : le FC Rouen gagne son match en retard à Sotteville

Le FC Rouen (Seine-Maritime) continue d'assurer sa place en Nationale 3 la saison prochaine. En effet, après leur victoire lors de leur match en retard de la 16ème journée de Division d'Honneur sur la pelouse de Sotteville 3-0, les Rouennais assurent de plus en plus leur montée.

Le FCR vers la N3

Lors de la première mi-temps, les Rouennais vont inscrire un seul but par intermédiaire du vétéran Ouahbi qui trompe d'un plat du pied le portier adverse 1-0.

C'est en seconde mi-temps que les Rouges et Blancs vont faire la différence avec un 2ème but inscrit par Belgacem 2-0 à la 70ème minute puis dans les arrêts de jeu Bassin pour le 3ème but.

Au classement, les Rouennais confirment donc leur 3ème place avant de se déplacer sur la pelouse de Grand-Quevilly Dimanche 23 avril 2017.

