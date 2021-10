Flamanville. EPR de Flamanville : le chantier recrute

Sur le chantier de l'EPR de Flamanville (Manche), les essais d'ensemble ont débuté il y a quelques semaines, et se poursuivront jusqu'à la fin 2018, date de sa mise en service.

EDF publie quatorze offres d'emploi, réservées aux candidats titulaires d'un Bac+2/3 ou d'un Bac+2. L'électricien recherche 5 chargés d'essais et 2 ingénieurs chargés d'essais, mais également 6 chargés d'affaires mécaniques et 1 pilote transfert de bâtiment. Une expérience professionnelle ou une alternance réalisée sur un site industriel seront des plus.

Deux journées de recrutement

Deux journées de recrutement sont organisées début mai et mi-juin. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 avril 2017 pour la première journée, et jusqu'au 1er juin pour participer à la seconde, sur le site d'EDF.

A LIRE AUSSI.

EPR de Flamanville : place aux essais !

EDF: réduction de 5.200 à 7.000 postes en quatre ans