Hors Normandie. Présidentielle : pourquoi Jean Lassalle pourrait gagner en Normandie

Jean Lassalle, 61 ans, est député des Pyrénées-Atlantiques depuis 2002 sous l'étiquette du Modem. En août 2016, il ne renouvelle pas son adhésion au parti de François Bayrou pour tenter sa chance pour la première fois à la présidentielle avec son propre parti Résistons !

Il s'est fait connaître en parcourant les routes du pays à pied, à la rencontre des Français en 2013, ou lors de sa grève de la faim de 39 jours pour sauver une usine de sa région en 2006.

Issu d'une famille de bergers, il se considère souvent comme le candidat de la ruralité.

Pourquoi est-il important d'aller voter à cette présidentielle ? Et comment comptez-vous convaincre les abstentionnistes de voter pour vous ?

J.L. " Je n'ai pas de recette absolue. Je m'efforce de leur expliquer ce que je veux faire (…). Je veux rassembler. "

Jean Lassalle - abstentionisme Impossible de lire le son.

L'éolien off-shore ou l'hydrolien, très présents en Normandie, sont-ils en capacité de remplacer le nucléaire ?

J.L. " Le nucléaire non, pas pour l'instant. Par contre je veux remplacer le pétrole le plus vite possible ".

Jean Lassalle - énergies Impossible de lire le son.

Comment, selon vous, maintenir une offre de santé satisfaisante en milieu rural ?

J.L. " Il faut remettre le numérus clausus. (…) Et il faut former les médecins comme en Belgique par grande faculté régionale pour que les médecins se polarisent "

Jean Lassalle - santé et ruralité Impossible de lire le son.

