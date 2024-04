Politique. Européennes 2024 : Jean Lassalle en campagne dans la Manche

Jean Lassalle, ancien député des Pyrénées-Atlantiques et tête de liste de L'Alliance rurale pour les élections européennes 2024, sera présent le lundi 29 avril dans la Manche.

Une réunion publique avec Willy Schraen

L'ancien parlementaire berger participera à une réunion publique de son mouvement à la salle culturelle de Saint-Sauveur-Lendelin en présence de Willy Schraen, président de L'Alliance rurale et de la Fédération nationale des chasseurs, et troisième sur la liste. Plusieurs sujets seront abordés comme la crise agricole, "l'abandon des territoires ruraux", "l'exclusion de l'homme des milieux", et leur vision de l'Europe. La réunion publique débute à 20h.