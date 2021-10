A Ouitreham, les couleurs du chapiteau du cirque Claudio Zavata vont bientôt prendre d'assaut le terrain des Prairies de la mer: la compagnie présente en effet pendant cinq jours, du 12 au 17 avril, ses savants numéros.

Deux heures d'émerveillement

Le nouveau spectacle est composé de 19 numéros menés par 28 artistes en piste. Fidèle aux codes du cirque, il allie dressage de fauves, trapèze, clowns et tours de magie. Le rire, avec les numéros du clown Denis et des Portugais Tino's, se mêle à la grâce aérienne avec les tableaux des acrobates Betty Angel, Wendy, ainsi que des as du trapèze, les Flying Souza, venus du Brésil. C'est sans compter la magie de 40 animaux fabuleux du cirque: chameaux, alpagas, autruches ou encore zèbres viendront en effet voler la vedette aux artistes circassiens !

Du 12 au 17 avril sur le terrain des Prairies de la mer, Ouistreham. Tarifs: de 10 à 30€. Tél. 06 07 05 29 83

