Bayeux. Bayeux, capitale du cirque !

Brésil, Venezuela ou encore Ukraine, diverses nationalités sont à Bayeux (Calvados) pour le Festival international du cirque. Il se déroule du 1er au 5 mars 2017. La volonté du festival est de faire découvrir et de rendre accessible à tous les publics les différentes facettes d'un art plusieurs fois centenaire. Focus sur quelques rendez-vous.

Aérien(s)

Dans la magie du cirque, les spectacle aériens comptent pour beaucoup. Cette année, Tatiana Kundyk émerveillera petits et grands en évoluant sur un fil. Hommage à Marlène Dietrich dans "L'Ange bleu", sa scène n'est constituée que d'un câble d'acier d'une dizaine de millimètres de diamètre !

Originaire du Brésil, Alex Michael n'a pas peur de marcher ... au plafond ! En plus de marcher la tête en bas, le jeune acrobate complique l'exercice en s'élançant d'un trapèze à un autre. Une prouesse admirable pour celui dont le nom est attaché au génie du père, Nelson, resté célèbre au Brésil avec son personnage de Spiderman.

Clowneries et fauveries

Que serait un spectacle de cirque sans clowneries ? C'est d'ailleurs avec le "Prince des Clowns" que le festival perpétue la tradition. Henry Ayala Jr représente la cinquième génération d'une famille d'artistes : celui que tous les festivals s'arrachent s'est rendu célèbre, notamment, par son spectacle "le clown aux spaghettis". Vénézuélien, Henry Ayala Jr perpétue le lien entre clownerie et film muet.

Entre clownerie et animalerie, Juan Gurrierez et ses perroquets venus tout droit d'Espagne réinventent un dialogue pas comme les autres. Le spectacle, à la fois drôle et poétique, mise sur la singularité : ne vous étonnez donc pas de voir des perroquets conduire une automobile...

Pour ce qui est du spectacle de fauves, Steeve Caplot a de qui tenir : à 13 ans, il décide de suivre l'exemple de son grand-père et marche dans ses pas de dresseur de fauves. Il a désormais sa propre compagnie dont Zoulou, un magnifique lion blanc, qui lui ôte la vedette !

A noter également qu'une messe sera célébrée le dimanche 5 mars, place Gauquelin Despallière à 10h30. La messe sera donnée sous le chapiteau et sur la piste du festival en partenariat avec la paroisse et associera musiciens, artistes et animaux.

Du 1er au 5 mars à Bayeux. Toutes les informations pratiques, horaires et tarifs sont à retrouver sur le site internet du festival www.festivalcirquebayeux.fr

