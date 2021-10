Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril 2017, deux adultes seront baptisés par Monseigneur Lebrun, à la Cathédrale de Rouen (Seine-Maritime). "Dans tout le diocèse, il y aura 75 baptêmes cette nuit-là", précise Catherine Véron, responsable avec son mari Jean-Marie du service diocésain du catéchuménat. "C'est une tradition de l'Église: les baptêmes d'adultes ont lieu au sein de chaque paroisse pendant la veillée pascale. En général, les baptisés font en même temps leur première communion et leur confirmation."

Ressortir dans la vie

Mais pourquoi recevoir ce sacrement pendant la veillée pascale? "Le baptême, c'est une naissance à une vie nouvelle avec Dieu, à la suite du Christ, explique Catherine Véron. À une époque, les baptisés étaient littéralement immergés dans l'eau, symbole de la vie mais aussi de la mort. Ils étaient donc plongés dans la mort, pour ressortir dans la vie. À l'image de Jésus qui meurt le vendredi saint, et qui ressuscite le dimanche de Pâques".

Une démarche spirituelle engageante

Le Père Jean-Baptiste Sèbe, curé de la paroisse Saint Jean XXIII à Rouen (Seine-Maritime) baptisera lui aussi samedi soir deux catéchumènes. "Le baptême engage l'adulte, qui devient membre de l'Église, précise-t-il. Cet engagement nécessite un accompagnement spirituel fort, avec des rites qui jalonnent le parcours".

Comme dans tout le diocèse, à la paroisse Notre-Dame de Rouen où Catherine et Jean-Marie Véron continuent d'accompagner les catéchumènes, la "formation" dure 18 mois, à raison d'une à deux rencontres mensuelles. "Nous avons une réunion d'équipe par mois, où l'on partage tous ensemble la Parole. Et parallèlement, les futurs baptisés rencontrent régulièrement leur accompagnateur pour un dialogue plus personnel."

Une démarche certes un peu chronophage selon Catherine Véron, mais nécessaire au cheminement de chacun vers le baptême, quel qu'ait pu être son parcours personnel.

