Rouen. En Normandie, la campagne pour le Denier de l'Église est lancée

L'Église ne vit que de dons. C'est en substance ce qu'il faut retenir de l'appel de Mgr Lebrun pour le lancement de l'appel pour le Denier de l'Église. Ce mardi 7 mars 2017, à Rouen (Seine-Maritime), l'archevêque a rappelé que les différentes utilités que ces dons peuvent avoir pour la formation et le logement des prêtres et des laïcs en mission, mais aussi pour couvrir leurs frais et leurs charges sociales.

Plus deux millions d'euros récoltés en 2016

Un site Internet est même disponible pour permettre les dons en ligne. En 2016, la collecte du Denier s'est élevée à plus de 2 558 000 € pour le diocèse de Rouen, soit une progression de 2,1 % par rapport à l'année précédente.

A LIRE AUSSI.

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"

Affaire Théo: en banlieue, l'exécutif tente d'éviter l'embrasement