Les collégiens de Balzac à Alençon de retour à la maison, après avoir été bloqués une semaine au Texas

Go home......

Les 27 collégiens de Balzac à Alençon, sont enfin, dans deux avions, de retour en France... ils étaient bloqués depuis une semaine à Dallas, au terme d?un séjour au Texas.... les collégiens et leurs professeurs ont finalement embarqués hier.... un groupe en vol direct, arrivée à 9h40 à Paris... un second de 11 élèves et d?un professeur sur un vol qui fera escale à Francfort avant d?atterir à Charles De Gaulle à 13h20 ....

Tout le monde sera rentré aujourd?hui à Alençon.... et ce soir à 18h, le principal du collège accueillera les parents d?élèves, pour organiser la rentrée de lundi, avec des aménagements pour permettre aux jeunes élèves de récupérer, en particulier du décalage horaire de 7 h.



Dernière minute:

Egalement sur ce site: le reportage de leur arrivée au collège Balzac.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire